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Росіяни можуть вести "голосування вдома" на "референдумі" для збору розвідданих, - ISW

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Понеділок 08 серпня 2022 06:30
Росіяни можуть вести "голосування вдома" на "референдумі" для збору розвідданих, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі в операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів і унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".

Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.

Голосування вдома також обмежує можливості партизанів для нападу.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих "референдумів" щодо анексії.

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