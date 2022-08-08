Россияне могут обесточить юг. Украина призвала МАГАТЭ посетить ЗАЭС до конца месяца

Международные эксперты МАГАТЭ должны посетить Запорожскую АЭС до конца месяца, поскольку россияне могут полностью обесточить юг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, которое приводит The Guardian.
"Мы будем использовать все возможные каналы дипломатии, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению визита (на ЗАЭС - ред.)", - заявил Цымбалюк.
По его словам, визит необходимо организовать в срочном порядке, поскольку ситуация вокруг ЗАЭС продолжает ухудшаться.
"Нам это (визит - ред.) действительно нужно срочно, как можно скорее, я бы сказал, не позднее конца этого месяца", - подчеркнул представитель Украины.
Напомним, ранее стало известно, что 5 августа россияне дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Позже в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты ударами по атомной станции хотят обесточить юг Украины.
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