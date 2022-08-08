Росіяни можуть знеструмити південь. Україна закликала МАГАТЕ відвідати ЗАЕС до кінця місяця

Міжнародні експерти МАГАТЕ повинні відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця, оскільки росіяни можуть повністю знеструмити південь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, яке наводить The Guardian.
"Ми будемо використовувати всі можливі канали дипломатії, щоб наблизити МАГАТЕ і ООН до проведення візиту (на ЗАЕС - ред.)", - заявив Цимбалюк.
За його словами, візит необхідно організувати в терміновому порядку, оскільки ситуація навколо ЗАЕС продовжує погіршуватися.
"Нам це (візит - ред.) дійсно потрібно терміново, якомога швидше, я б сказав, не пізніше кінця цього місяця", - підкреслив представник України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 серпня росіяни двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.
Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що окупанти ударами по атомній станції хочуть знеструмити південь України.
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