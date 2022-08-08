Россияне могут обесточить юг. Украина призвала МАГАТЭ посетить ЗАЭС до конца месяца

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, которое приводит The Guardian .

"Мы будем использовать все возможные каналы дипломатии, чтобы приблизить МАГАТЭ и ООН к проведению визита (на ЗАЭС - ред.)", - заявил Цымбалюк.

По его словам, визит необходимо организовать в срочном порядке, поскольку ситуация вокруг ЗАЭС продолжает ухудшаться.

"Нам это (визит - ред.) действительно нужно срочно, как можно скорее, я бы сказал, не позднее конца этого месяца", - подчеркнул представитель Украины.