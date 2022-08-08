Росіяни можуть знеструмити південь. Україна закликала МАГАТЕ відвідати ЗАЕС до кінця місяця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, яке наводить The Guardian .

"Ми будемо використовувати всі можливі канали дипломатії, щоб наблизити МАГАТЕ і ООН до проведення візиту (на ЗАЕС - ред.)", - заявив Цимбалюк.

За його словами, візит необхідно організувати в терміновому порядку, оскільки ситуація навколо ЗАЕС продовжує погіршуватися.

"Нам це (візит - ред.) дійсно потрібно терміново, якомога швидше, я б сказав, не пізніше кінця цього місяця", - підкреслив представник України.