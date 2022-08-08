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Росіяни можуть знеструмити південь. Україна закликала МАГАТЕ відвідати ЗАЕС до кінця місяця

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Понеділок 08 серпня 2022 16:42
Росіяни можуть знеструмити південь. Україна закликала МАГАТЕ відвідати ЗАЕС до кінця місяця Фото: Україна закликала МАГАТЕ відвідати ЗАЕС до кінця місяця (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Міжнародні експерти МАГАТЕ повинні відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця, оскільки росіяни можуть повністю знеструмити південь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, яке наводить The Guardian.

"Ми будемо використовувати всі можливі канали дипломатії, щоб наблизити МАГАТЕ і ООН до проведення візиту (на ЗАЕС - ред.)", - заявив Цимбалюк.

За його словами, візит необхідно організувати в терміновому порядку, оскільки ситуація навколо ЗАЕС продовжує погіршуватися.

"Нам це (візит - ред.) дійсно потрібно терміново, якомога швидше, я б сказав, не пізніше кінця цього місяця", - підкреслив представник України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 серпня росіяни двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що окупанти ударами по атомній станції хочуть знеструмити південь України.

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