Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области

Фото: в Сумской области россияне обстреляли три общины (facebook.com/mod.mil.rus)

Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела приграничных общин Сумской области, зафиксировано 16 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По данным Живицкого, под удар попали Белопольская, Хотинская и Эсманская общины. Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольской общины.

После 14.00 враг осуществлял минометный обстрел Хотинской общины.

Вечером - с 18:20 до 19:30 - продолжался артиллерийский обстрел Есманской общины. Во всех случаях - без жертв и разрушений.