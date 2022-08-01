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Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 22:01
Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области Фото: в Сумской области россияне обстреляли три общины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела приграничных общин Сумской области, зафиксировано 16 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По данным Живицкого, под удар попали Белопольская, Хотинская и Эсманская общины.

  • Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольской общины.
  • После 14.00 враг осуществлял минометный обстрел Хотинской общины.
  • Вечером - с 18:20 до 19:30 - продолжался артиллерийский обстрел Есманской общины.

Во всех случаях - без жертв и разрушений.

Напомним, вчера россияне 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области.

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Сумская область
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