ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли три общины Сумской области: было 90 прилетов

Новина українською →
Сумская область, Воскресенье 31 июля 2022 22:46
Россияне обстреляли три общины Сумской области: было 90 прилетов Фото: россияне обстреляли три общины Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в течение 31 июля 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Всего зафиксировано почти 90 прилетов из различных видов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В полдень россияне начали обстрелы окрестностей одного из сел Белопольской общины - трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. В течении более двух часов обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда.

Из-за вражеских обстрелов были уничтожены два гражданских легковых автомобиля и повреждена территория фермерского хозяйства. Кроме этого, загорелось поле - около 25 гектаров пшеницы было уничтожено огнем.

В Середино-Будской общине в 13:30 начался обстрел из минометов и артиллерии, зафиксировано около 35 прилетов.

Оккупанты ударили по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадала природа и помещение исследовательского отделения.

Россияне также открыли огонь из артиллерии в 14:30 по Краснопольской общине. Всего было три обстрела в течение часа по разным частям территории общины. В итоге почти 30 прилетов по окрестностям трех сел. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий)

Напомним, в результате обстрела села Мирополье в Сумской области повреждения получили по меньшей мере пять домов.

Кроме этого, из-за российских обстрелов в Сумской области вспыхнул пожар на местной ферме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника