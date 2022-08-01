Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

Фото: у Сумській області росіяни обстріляли три громади (facebook.com/mod.mil.rus)

Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 16 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За даними Живицького, під удар потрапили Білопільська, Хотінська та Есманська громади. Близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільської громади.

Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади.

Ввечері - з 18:20 до 19:30 - тривав артилерійський обстріл Есманьської громади. В усіх випадках - без жертв та руйнувань.