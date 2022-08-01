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Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 22:01
Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області Фото: у Сумській області росіяни обстріляли три громади (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 16 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За даними Живицького, під удар потрапили Білопільська, Хотінська та Есманська громади.

  • Близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільської громади.
  • Після 14.00 ворог здійснював мінометний обстріл Хотінської громади.
  • Ввечері - з 18:20 до 19:30 - тривав артилерійський обстріл Есманьської громади.

В усіх випадках - без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

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