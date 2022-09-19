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Россияне в Мариуполе ужесточили "зачистку". Массово проверяют телефоны, - Андрющенко

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 18:37
Россияне в Мариуполе ужесточили "зачистку". Массово проверяют телефоны, - Андрющенко Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно выросло количество российских патрулей. оккупанты снова проводят массовые проверки телефонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, важно как можно быстрее удалить все переписки в мессенджерах, а также почистить историю звонков. Также следует выйти из учетных записей в социальных сетях.

"Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалены". Не подвергайте себя и близких опасности", - пишет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты в Мариуполе, на фоне успеха контрнаступления ВСУ, могут организовать принудительную "мобилизацию" среди гражданских.

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