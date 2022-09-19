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Росіяни в Маріуполі посилили "зачистку". Масово перевіряють телефони, - Андрющенко

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 18:37
Росіяни в Маріуполі посилили "зачистку". Масово перевіряють телефони, - Андрющенко Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко зросла кількість російських патрулів. Окупанти знову проводять масові перевірки телефонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, важливо якнайшвидше видалити усі листування в месенджерах, а також почистити історію дзвінків. Також варто вийти з облікових записів у соціальних мережах.

"Видалити фото та відео, в тому числі з теки "недавно видалені". Не наражайте себе та близьких на небезпеку", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти у Маріуполі, на тлі успіху контрнаступу ЗСУ, можуть організувати примусову "мобілізацію" серед цивільних.

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