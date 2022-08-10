Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА рассказали о погибших и раненых

Российские оккупанты 10 августа дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - отметил чиновник.
Глава областной военной администрации указал, что в Марганце 10 местных погибли и еще 11 пострадали. Десять человек находятся в больнице, из них семеро - тяжелые.
Резниченко также рассказал, что в городе изувечены:
Кроме этого, выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан пока без света. В городе работают аварийные бригады электриков.
Глава ОВА проинформировал, что в Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом.
По словам чиновника, еще и пострадали супруги:
В селе также повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около тысячи человек остались без газа.
Напомним, оккупанты ночью 10 августа несколько раз обстреливали Кушугумську территориальную громаду Запорожской области. В результате ракетного удара одна женщина погибла.