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Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли про загиблих і поранених

Фото: Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 10 серпня двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада", - зазначив посадовець.

У Марганці - 10 жертв

Очільник обласної військової адміністрації вказав, що у Марганці 10 місцевих загинули та ще 11 постраждали. Десятеро людей перебувають у лікарні, із них семеро - важкі.

Резніченко також розповів, що у місті понівечені:

  • понад 20 багатоповерхівок;
  • ЦНАП;
  • палац культури;
  • гуртожиток;
  • дві школи;
  • будівля міськради;
  • кілька адмінприміщень.

Окрім цього, виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан наразі без світла. У місті працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській громаді загинула жінка

Глава ОВА поінформував, що у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.

За словами посадовця, ще й постраждало подружжя:

  • жінка з пораненнями у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
  • чоловік лікується удома.

У селі також пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько тисячі людей залишилися без газу.

Нагадаємо, окупанти вночі 10 серпня кілька разів обстрілювали Кушугумську територіальну громаду Запорізької області. В результаті ракетного удару одна жінка загинула.

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