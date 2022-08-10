Ночной обстрел Запорожской области: погибла женщина, повреждено около 30 домов

Оккупанты ночью 10 августа несколько раз обстреливали Кушугумскую территориальную громаду Запорожской области. В результате ракетного удара одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Также в результате вражеского удара три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 строений повреждены. Дополнительные детали ночного обстрела сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа прозвучали громкие взрывы. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, силами ПВО было ликвидировано две ракеты.

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