Росіяни використали дронів-камікадзе для атак Сумської області, - голова ОВА

У четвер, 9 червня, росіяни здійснили низку атак на населені пункти Сумської області. Для цього використовували дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького у Telegram.

"Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрони-камікадзе з боєприпасами", - розповів Живицький.

Також він додав, що приблизно о 16 годині росіяни скинули уламковий гранатометний постріл. Усі події сталися біля Краснопільської громади.

За словами Живицького, постраждалих людей немає. При цьому внаслідок атак пошкоджена одна будівля.