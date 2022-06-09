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Росіяни використали дронів-камікадзе для атак Сумської області, - голова ОВА

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Четвер 09 червня 2022 22:08
Росіяни використали дронів-камікадзе для атак Сумської області, - голова ОВА Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 9 червня, росіяни здійснили низку атак на населені пункти Сумської області. Для цього використовували дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Живицького у Telegram.

"Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрони-камікадзе з боєприпасами", - розповів Живицький.

Також він додав, що приблизно о 16 годині росіяни скинули уламковий гранатометний постріл. Усі події сталися біля Краснопільської громади.

За словами Живицького, постраждалих людей немає. При цьому внаслідок атак пошкоджена одна будівля.

Раніше стало відомо, що протягом 8 червня росіяни обстрілювали населені пункти Сумської області. Під ударом опинилися Есманська громада, Шосткинський район, Середина-Буда, Краснопільський район.

Також ми писали, що російські загарбники 7 червня провели обстріл трьох громад та Шосткинського району Сумської області. Ворог застосовував міномети.

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