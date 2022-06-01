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Россияне имеют частичный успех в штурме Северодонецка

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Среда 01 июня 2022 18:57
Россияне имеют частичный успех в штурме Северодонецка Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные продолжают штурм Северодонецка Луганской области. Оккупанты уже захватили часть города.

Об этом сообщает РБК-Украина со сй сылкона Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех", - говорится в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что восточная часть города по состоянию на среду, 1 июня, находится под контролем захватчиков.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Также мы писали, что русские войска нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой. Над городом поднялось ядовитое облако.

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