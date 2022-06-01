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Росіяни мають частковий успіх у штурмі Сєвєродонецька

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Середа 01 червня 2022 18:57
Росіяни мають частковий успіх у штурмі Сєвєродонецька Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові продовжують штурм Сєвєродонецька Луганської області. Окупанти вже захопили частину міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх", - сказано у повідомленні Генштабу.

При цьому зазначається, що східна частина міста станом на середу, 1 червня, знаходиться під контролем загарбників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Також ми писали, що російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.

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