Россияне хотят высадить десант в Одесской области, - военные эксперты

Все последние обстрелы и удары по мосту через Днестровский лиман могут означать только то, что россияне собираются высадить морской десант. Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что эта высадка может произойти в южной части Одесской области - в той, которая находится за мостом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область ".

Как отмечается в материале, дальше вариантов развития событий может быть несколько. Первый гипотетический сценарий - вражеская группировка пробивается в Приднестровье, чтобы оттуда нанести удар по Молдове. Второй вариант - десантники могут атаковать Одессу и область.

"Если посмотреть на хронологию событий, то пару недель назад было заявление одного из генералов российской армии о том, что они будут наступать на Николаев и дальше выходить на Одессу. Затем мы увидели достаточно странные заварушки в районе Приднестровья буквально перед началом майских праздников. И это также совпало с примечательной активностью в Одессе и Южной Бессарабии", - отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Параллельно россияне пытаются укрепить свой гарнизон на захваченном острове Змеиный в Черном море, который находится в 40 километрах от южной береговой части Одесской области. Оккупанты хотят создать там пункт управления и установить средства ПВО. Таким образом, просматривается план подготовки наступления на Одессу, говорит Грабский.

Но как россияне рассчитывают провернуть эту десантную операцию - до конца неясно, отметил Жирохов. У этого замысла есть слишком много пробелов. Делать это в Одессе слишком проблематично, потому что враг понесет огромные потери. Тем более - если проводить морскую высадку без поддержки с суши. Именно поэтому в качестве потенциального плацдарма оккупанты, вероятно, выбрали южную часть области.

"Но первая проблема этого плана - это отсутствие ПВО. После того как флагман черноморского флота - крейсер "Москва" - был потоплен, у них нет прикрытия ПВО. Поэтому сейчас они пытаются взять под полный контроль и установить стационарные системы на острове Змеиный, которые могли бы обеспечить воздушное прикрытие десанту", - объяснил Жирохов.

Вторая проблема - у оккупантов очень ограниченные силы и средства для высадки, считают эксперты. По словам Грабского, к концу дня 23 февраля в черноморской бассейне было 11 российских десантных кораблей. Их общая десантная способность составляла две бригады или примерно до 10 тысяч человек, уточнил эксперт. Но сейчас она сократилась вдвое.

"Перебрасывать одну бригаду против миллионного города - это бессмыслица даже для российской армии. Высаживать их где-то в Бессарабии, не имея согласованной атаки с других направлений, в частности с николаевского и Приднестровья - это также глупость", - уверен Грабский.

В результате удара, нанесенного нашими силами, по порту Бердянск, один большой десантный корабль "Саратов" утонул, а еще два - получили повреждения. Плюс по меньшей мере еще два корабля российского флота находятся в ремонте, уточнил Грабский.

Как сообщало РБК-Украина, российские войска 10 мая нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.