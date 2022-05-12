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Росіяни хочуть висадити десант в Одеській області, - військові експерти

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Україна, Четвер 12 травня 2022 08:48
Росіяни хочуть висадити десант в Одеській області, - військові експерти Фото: десант російських військ готується в Одеській області (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

Всі останні обстріли і удари по мосту через Дністровський лиман можуть означати тільки те, що росіяни збираються висадити морський десант. Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що ця висадка може відбутися в південній частині Одеської області - в тій, яка знаходиться за мостом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область".

Як наголошується в матеріалі, далі варіантів розвитку подій може бути кілька. Перший гіпотетичний сценарій-вороже угруповання пробивається в Придністров'ї, щоб звідти завдати удару по Молдові. Другий варіант-десантники можуть атакувати Одесу і область.

"Якщо подивитися на хронологію подій, то пару тижнів тому була заява одного з генералів російської армії про те, що вони будуть наступати на Миколаїв і далі виходити на Одесу. Потім ми побачили досить дивні заварушки в районі Придністров'я буквально перед початком травневих свят. І це також збіглося з примітною активністю в Одесі та Південній Бессарабії", - зазначив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

Паралельно росіяни намагаються зміцнити свій гарнізон на захопленому острові Зміїний в Чорному морі, який знаходиться в 40 кілометрах від Південної берегової частини Одеської області. Окупанти хочуть створити там пункт управління і встановити засоби ППО. Таким чином, проглядається план підготовки наступу на Одесу, каже Грабський.

Але як росіяни розраховують провернути цю десантну операцію-до кінця неясно, зазначив Жирохов. У цього задуму є занадто багато прогалин. Робити це в Одесі занадто проблематично, тому що ворог зазнає величезних втрат. Тим більше - якщо проводити морську висадку без підтримки з суші. Саме тому в якості потенційного плацдарму окупанти, ймовірно, вибрали південну частину області.

"Але перша проблема цього плану-це відсутність ППО. Після того як флагман Чорноморського флоту-крейсер "Москва" - був потоплений, у них немає прикриття ППО. Тому зараз вони намагаються взяти під повний контроль і встановити стаціонарні системи на острові Зміїний, які могли б забезпечити повітряне прикриття десанту", - пояснив Жирохов.

Друга проблема-у окупантів дуже обмежені сили і засоби для висадки, вважають експерти. За словами Грабського, до кінця дня 23 лютого в Чорноморському басейні було 11 російських десантних кораблів. Їх загальна десантна здатність становила дві бригади або приблизно до 10 тисяч осіб, уточнив експерт. Але зараз вона скоротилася вдвічі.

"Перекидати одну бригаду проти мільйонного міста - це нісенітниця навіть для російської армії. Висаджувати їх десь в Бессарабії, не маючи узгодженої атаки з інших напрямків, зокрема з Миколаївського і Придністров'я - це також дурість", - упевнений Грабський.

В результаті удару, нанесеного нашими силами, по порту Бердянськ, один великий десантний корабель "Саратов" потонув, а ще два - отримали пошкодження. Плюс щонайменше ще два кораблі російського флоту знаходяться в ремонті, уточнив Грабський.

Як повідомляло РБК-Україна, російські війська 10 травня завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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