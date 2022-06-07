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Россияне готовятся наступать на Славянск, ВСУ отбивают штурмы: сводка Генштаба

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 19:05
Россияне готовятся наступать на Славянск, ВСУ отбивают штурмы: сводка Генштаба Фото: украинские военные отбивают штурмы противника (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска на Донбассе сосредоточились на подготовке наступления на Славянск (Донецкая область). Украинским силам удается отбивать штурмовые действия на других направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не предпринимал. В течение дня обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы украинских позиций, минирует местность.

На Славянском направлении основные усилия сосредотачивает на подготовке к наступлению на Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районе Лисичанска, Боровского и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские силы успешно сдерживают штурм в районе населенного пункта Камышеваха. Также безуспешными оказались попытки штурма в направлении Светлодарска и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного украинские военные нанесли огневое поражение, после неудачного штурма противник отошел на прежние позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобужском направлении основные усилия россиян сосредоточены на разведке, удержании рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, они пытаются с помощью артиллерии не допустить создания благоприятных условий для украинского контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях.

На Бессарабском направлении существенных изменений не произошло.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения российской авиации благодаря удачным действиям противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредоточены на поддержке наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Славянск покинули три четверти местных жителей, но украинские силы не останавливают эвакуацию.

Сегодня также была опубликована актуальная карта боевых действий.

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