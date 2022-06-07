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Росіяни готуються наступати на Слов'янськ, ЗСУ відбивають штурми: зведення Генштабу

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 19:05
Росіяни готуються наступати на Слов'янськ, ЗСУ відбивають штурми: зведення Генштабу Фото: українські військові відбивають штурми противника (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська на Донбасі зосередилися на підготовці наступу на Слов'янськ (Донецька область). Українським силам вдається відбивати штурмові дії на інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не робив. Протягом дня обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопич, Костянтинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли українських позицій, мінує місцевість.

На Слов'янському напрямку основні зусилля зосереджує на підготовці до наступу на Слов'янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районі Лисичанська, Борівського та Метьолкіного.

На Бахмутському напрямку українські сили успішно стримують штурм в районі населеного пункту Комишуваха. Також безуспішними виявилися спроби штурму в напрямку Світлодарська і Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного українські військові завдали вогневої поразки, після невдалого штурму противник відійшов на колишні позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіян зосереджені на розвідці, утриманні рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того, вони намагаються за допомогою артилерії не допустити створення сприятливих умов для українського контрнаступу в Херсонській і Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін не відбулося.

В акваторіях Чорного і Азовського морів корабельне угруповання противника задіяне для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування російської авіації завдяки вдалим діям протиповітряної оборони знижена. Зусилля зосереджені на підтримці наземного угруповання і нанесенні ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Слов'янськ залишили три чверті місцевих жителів, але українські сили не зупиняють евакуацію.

Сьогодні також була опублікована актуальна карта бойових дій.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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