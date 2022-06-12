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Россияне готовят обстрелы в Херсоне во время "торжеств". Хотят обвинить ВСУ

Фото: россияне готовят обстрелы в Херсоне во время "торжеств" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные готовят провокационные обстрелы скоплений людей в оккупированном Херсоне во время "празднований" так называемого дня России. Таким образом они хотят обвинить в содеянном украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Так на оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями. В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что российские оккупанты сегодня готовят провокации такое и в Энергодаре.

Напомним, сегодня самопровозглашенная "власть" оккупированного Херсона организовала концерты по случаю дня России. Местные жители проигнорировали приглашение.

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ХерсонОккупированные территории