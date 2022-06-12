ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне готовят провокации в Энергодаре 12 июня, - мэр

Новина українською →
Запорожская область, Энергодар, Воскресенье 12 июня 2022 02:59
Россияне готовят провокации в Энергодаре 12 июня, - мэр Фото: оккупанты готовят провокации в Энергодаре (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре в воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Дмитрия Орлова.

По его словам, провокации в отношении граждан Украины могут произойти 12 июня во время массовых мероприятий.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - говорится в сообщении.

Мэр Энергодара призвал жителей в течение всего дня, 12 июня, не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить российские оккупанты.

Напомним, что в Энергодаре оккупанты грабят квартиры людей и оказывают на них давление. Они держат в плену не только военных и активистов, но и обычныз местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Запорожская область
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз