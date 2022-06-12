Россияне готовят провокации в Энергодаре 12 июня, - мэр
Российские оккупанты готовят провокации в Энергодаре в воскресенье, 12 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Дмитрия Орлова.
По его словам, провокации в отношении граждан Украины могут произойти 12 июня во время массовых мероприятий.
"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - говорится в сообщении.
Мэр Энергодара призвал жителей в течение всего дня, 12 июня, не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить российские оккупанты.
Напомним, что в Энергодаре оккупанты грабят квартиры людей и оказывают на них давление. Они держат в плену не только военных и активистов, но и обычныз местных жителей.
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