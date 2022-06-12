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Росіяни готують обстріли в Херсоні під час "урочистостей". Хочуть звинуватити ЗСУ

Фото: росіяни готують обстріли в Херсоні під час "урочистостей" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові готують провокаційні обстріли скупчень людей в окупованому Херсоні під час "святкувань" так званого дня Росії. Таким чином вони хочуть звинуватити у скоєному українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Так на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня Росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російські окупанти сьогодні готують провокації такоє і в Енергодарі.

Нагадаємо, сьогодні самопроголошена "влада" окупованого Херсону організувала концерти з нагоди дня Росії. Місцеві жителі проігнорували запрошення.

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ХерсонОкуповані території