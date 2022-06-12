Росіяни готують обстріли в Херсоні під час "урочистостей". Хочуть звинуватити ЗСУ

"Так на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня Росії із урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російські окупанти сьогодні готують провокації такоє і в Енергодарі.

Нагадаємо, сьогодні самопроголошена "влада" окупованого Херсону організувала концерти з нагоди дня Росії. Місцеві жителі проігнорували запрошення.

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