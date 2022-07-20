Россияне весь день обстреливали Харьковскую область: в ОВА назвали последствия
Сегодня, 20 июля, российские оккупанты совершили ряд обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Один человек погиб, еще восемь - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, российские войска обстреливали Харьковскую область при помощи РСЗО и артиллерии.
При этом, по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Чугуевском районе пострадали пять человек. Еще два человека получили ранения в Богодуховском районе, там также есть один погибший. В Изюмском районе пострадал один человек.
Также он добавил, что сейчас медики оказывают помощь пострадавшим от утреннего ракетного удара по Харькову.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня утром по одному из районов Харькова российские оккупанты нанесли ракетные удары.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13 летний ребенок.
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