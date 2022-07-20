Росіяни весь день обстрілювали Харківську область: в ОВА назвали наслідки
Сьогодні, 20 липня, російські окупанти здійснили низку обстрілів населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, російські війська обстрілювали Харківську область за допомогою РСЗВ і артилерії.
При цьому, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Чугуївському районі постраждали п'ятеро людей. Ще дві людини отримали поранення в Богодухівському районі, там також є один загиблий. В Ізюмському районі постраждала одна людина.
Також він додав, що зараз медики надають допомогу постраждалим від ранкового ракетного удару по Харкову.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вранці по одному з районів Харкова російські окупанти завдали ракетних ударів.
Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13 річна дитина.
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