Росіяни весь день обстрілювали Харківську область: в ОВА назвали наслідки

Сьогодні, 20 липня, російські окупанти здійснили низку обстрілів населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За його словами, російські війська обстрілювали Харківську область за допомогою РСЗВ і артилерії.

При цьому, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Чугуївському районі постраждали п'ятеро людей. Ще дві людини отримали поранення в Богодухівському районі, там також є один загиблий. В Ізюмському районі постраждала одна людина.

Також він додав, що зараз медики надають допомогу постраждалим від ранкового ракетного удару по Харкову.