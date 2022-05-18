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Россияне в Черном море собрали две десантные группы. Но шторм снижает вероятность высадки

Фото: Корабль Черноморского флота РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Десантирование российских войск на юге Украины фактически сделал невозможным шторм в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ОК "Юг" в Facebook.

Россия создала две корабельные десантные группы в северо-западной части Черного моря. Там враг разместил 7 больших десантных кораблей. Наготове РФ также держит четыре ракетных корабля с более чем тремя десятками крылатых ракет.

"Общая обстановка на юге Украины стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Остается актуальной угроза ракетных ударов не только по югу, но и по всей территории Украины. Штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта, но общая обстановка не исключает ее полностью", – говорится в сообщении.

Тем временем в оккупированном Крыму Россия объявила мобилизацию предателей Украины в 2014 году. Ими пополняют разбитые ВСУ во время войны подразделения.

Напомним, что российские оккупанты снова ударили по Одесской области ракетой из Черного моря.

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