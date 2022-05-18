Росіяни в Чорному морі зібрали дві десантні групи. Але шторм знижує ймовірність висадки

Росія створила дві корабельні десантні групи в північно-західній частині Чорного моря. Там ворог розмістив 7 великих десантних кораблів. Напоготові РФ також тримає чотири ракетні кораблі з понад трьома десятками крилатих ракет.

"Загальна обстановка на півдні України стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України. Штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту, але загальна обстановка не виключає її повністю", – йдеться в повідомленні.

Тим часом в окупованому Криму Росія оголосила мобілізацію зрадників України в 2014 році. Ними поповнюють розбиті ЗСУ під час війни підрозділи.