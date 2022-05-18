RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни в Чорному морі зібрали дві десантні групи. Але шторм знижує ймовірність висадки

Фото: Корабель Чорноморського флоту РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорців

Десантування російських військ на півдні України фактично унеможливив шторм в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Південь" у Facebook.

Росія створила дві корабельні десантні групи в північно-західній частині Чорного моря. Там ворог розмістив 7 великих десантних кораблів. Напоготові РФ також тримає чотири ракетні кораблі з понад трьома десятками крилатих ракет.

"Загальна обстановка на півдні України стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України. Штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту, але загальна обстановка не виключає її повністю", – йдеться в повідомленні.

Тим часом в окупованому Криму Росія оголосила мобілізацію зрадників України в 2014 році. Ними поповнюють розбиті ЗСУ під час війни підрозділи.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре вдарили по Одещині ракетою з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВМСЧерноморский флотВС РФВМФ РФ