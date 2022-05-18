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Оккупанты снова ударили ракетой по Одесской области с Черного моря

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Одесская область, Среда 18 мая 2022 09:42
Оккупанты снова ударили ракетой по Одесской области с Черного моря Фото: оккупанты снова ударили ракетой по Одесской области с Черного моря (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 мая российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. Вражеская цель была выпущена из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.

Как информирует Братчук, ссылаясь на данные "ОК" Юг, предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара.

Происшествие квалифицировано по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.

Напомним, как ранее предупреждали в Одесской ОВА, вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов остается очень высокой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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