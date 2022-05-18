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Россия объявила в Крыму мобилизацию военных, предавших Украину в 2014 году

Новина українською →
Крым, Среда 18 мая 2022 11:49
Россия объявила в Крыму мобилизацию военных, предавших Украину в 2014 году Фото: военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что скрытая мобилизация в РФ провалилась, россияне нашли выход по привлечению новых солдат. Кремль решил отправить на войну в Украину военных из Крыма, предавших присягу в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Виктора Андрусива.

"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - рассказал он.

По словам Андрусива, всего Украину предали около 14 тыс. военнослужащих.

"За 8 лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму. Особенность в том, что предатели не подлежат обмену. Они проходят по статье 111 государственная измена, и будут приговариваться к 15 годам заключения", - добавил он.

Как сообщалось, оккупированный Крым стала территорией, где российское военное руководство восстанавливает боеспособность армейских подразделений после значительных потерь в войне.

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