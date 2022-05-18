ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне в Черном море собрали две десантные группы. Но шторм снижает вероятность высадки

Новина українською →
Черное море, Среда 18 мая 2022 16:36
Россияне в Черном море собрали две десантные группы. Но шторм снижает вероятность высадки Фото: Корабль Черноморского флота РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Десантирование российских войск на юге Украины фактически сделал невозможным шторм в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ОК "Юг" в Facebook.

Россия создала две корабельные десантные группы в северо-западной части Черного моря. Там враг разместил 7 больших десантных кораблей. Наготове РФ также держит четыре ракетных корабля с более чем тремя десятками крылатых ракет.

"Общая обстановка на юге Украины стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Остается актуальной угроза ракетных ударов не только по югу, но и по всей территории Украины. Штормовая погода несколько снизила вероятность высадки морского десанта, но общая обстановка не исключает ее полностью", – говорится в сообщении.

Тем временем в оккупированном Крыму Россия объявила мобилизацию предателей Украины в 2014 году. Ими пополняют разбитые ВСУ во время войны подразделения.

Напомним, что российские оккупанты снова ударили по Одесской области ракетой из Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ВМС Черноморский флот ВС РФ ВМФ РФ
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины