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Росіяни в Чорному морі зібрали дві десантні групи. Але шторм знижує ймовірність висадки

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Чорне море, Середа 18 травня 2022 16:36
Росіяни в Чорному морі зібрали дві десантні групи. Але шторм знижує ймовірність висадки Фото: Корабель Чорноморського флоту РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорців

Десантування російських військ на півдні України фактично унеможливив шторм в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Південь" у Facebook.

Росія створила дві корабельні десантні групи в північно-західній частині Чорного моря. Там ворог розмістив 7 великих десантних кораблів. Напоготові РФ також тримає чотири ракетні кораблі з понад трьома десятками крилатих ракет.

"Загальна обстановка на півдні України стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України. Штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту, але загальна обстановка не виключає її повністю", – йдеться в повідомленні.

Тим часом в окупованому Криму Росія оголосила мобілізацію зрадників України в 2014 році. Ними поповнюють розбиті ЗСУ під час війни підрозділи.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре вдарили по Одещині ракетою з Чорного моря.

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