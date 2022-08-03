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Оккупанты обстреляли Криворожский район: "зацепили" церковь, перебили ЛЭП

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Днепропетровская область, Среда 03 августа 2022 08:00
Оккупанты обстреляли Криворожский район: "зацепили" церковь, перебили ЛЭП Фото: оккупанты обстреляли Криворожский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 3 августа ударили по Криворожскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.

В Апостоловской без жертв и разрушений.

"В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка. Там задели детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - написал Резниченко.

Напомним, российская армия в ночь на 2 августа также обстреляла Днепропетровскую область. Под ударами были Синельниковский и Криворожский районы.

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Днепропетровская область
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