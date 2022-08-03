Росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району: є поранений
Російські окупанти двічі били по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області касетними снарядами з "Ураганів". Поранень зазнав 73-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Зазначається, у що у Мар’янському та Великій Костромці внаслідок атаки були пошкоджені кілька десятків приватних будинків.
Наразі на місці працюють фахівці. Вони з’ясовують масштаби руйнувань.
Нагадаємо, вночі 3 серпня росіяни вдарили по Криворізькому району. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.
В ніч на 2 серпня окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.