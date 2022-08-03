Фото: росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району: є поранений (военТВ)

Російські окупанти двічі били по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області касетними снарядами з "Ураганів". Поранень зазнав 73-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зазначається, у що у Мар’янському та Великій Костромці внаслідок атаки були пошкоджені кілька десятків приватних будинків. Наразі на місці працюють фахівці. Вони з’ясовують масштаби руйнувань.