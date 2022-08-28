Россияне били по Орехову 14 часов: есть пострадавшие

По его словам, город россияне обстреливали из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

"В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь", - рассказал Старух.

Он также добавил, что пострадавших госпитализировали в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

При этом, по словам Старуха, за последние 6 часов в Орехове зафиксировали более 200 прилетов. Вспыхнул пожар в центре города.

"Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", - рассказал глава ОВА.