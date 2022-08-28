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Росіяни били по Оріхову 14 годин: є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни били по Оріхову 14 годин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, російські окупанти обстрілювали Оріхів Запорізької області близько 14 години. Постраждали три людини, в тому числі дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

За його словами, місто росіяни обстрілювали з артилерії і ракетних систем залпового вогню.

"В результаті атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав і шестирічна дівчинка Олександра. Їх мама отримала закриту черепно-мозкову травму. Всім надана своєчасна перша медична допомога", - розповів Старух.

Він також додав, що постраждалих госпіталізували в Запоріжжі, де вони отримують необхідне лікування. Їх стан лікарі оцінюють як задовільний.

При цьому, за словами Старуха, за останні 6 годин в Оріхові зафіксували понад 200 прильотів. Спалахнула пожежа в центрі міста.

"Підрозділи ДСНС здійснили понад 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, вранці в неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню Оріхів Запорізької області.

Пізніше стало відомо про новий удар по Оріхову, під час якого окупанти застосовували запальні снаряди.

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