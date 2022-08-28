Росіяни били по Оріхову 14 годин: є постраждалі

За його словами, місто росіяни обстрілювали з артилерії і ракетних систем залпового вогню.

"В результаті атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав і шестирічна дівчинка Олександра. Їх мама отримала закриту черепно-мозкову травму. Всім надана своєчасна перша медична допомога", - розповів Старух.

Він також додав, що постраждалих госпіталізували в Запоріжжі, де вони отримують необхідне лікування. Їх стан лікарі оцінюють як задовільний.

При цьому, за словами Старуха, за останні 6 годин в Оріхові зафіксували понад 200 прильотів. Спалахнула пожежа в центрі міста.

"Підрозділи ДСНС здійснили понад 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови", - розповів голова ОВА.