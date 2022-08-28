Россияне ударили по Орехову утром: атака продолжалась несколько часов, много пожаров

Утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По словам главы региона, информация о пострадавших уточняется.

"Атака продолжалась с четырех до шести утра. В результате обстрела возникло много пожаров. Разрушения получили ряд частных домов на разных улицах населенного пункта. Спасатели ГСЧС вовремя локализовали пожары", - рассказал он.

Как сообщалось, до этого массированный обстрел Орехова Запорожской области и населенных пунктах вокруг случился 25 августа. Оккупанты применили артиллерию, били несколько часов подряд, есть жертвы.

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