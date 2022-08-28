РФ атаковала Орехов зажигательными снарядами: фото последствий

Во время двухчасовой атаки на Орехов Запорожской области российские военные применили зажигательные снаряды. Именно поэтому в городе произошло много пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Оккупант применил зажигательные снаряды, что вызвало большое количество пожаров в населенном пункте. Спасатели ГСЧС вовремя ликвидировали горение", - рассказал он. По словам главы региона, к счастью, пострадавших нет. "Разрушений подвергся ряд частных домов на разных улицах города", - добавил Старух.