Россияне били по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший

"Разрушены 10 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, два автомобиля, газопровод и линия электропередач", - отметил он.

По его словам, часть города осталась без света, однако соответствующие службы уже решают эту проблему.

"К вечеру был обстрел в Покровской общине Синельниковского района. Масштабы разрушений выясняются", - рассказал глава областного совета.

В результате этого обстрела пострадал один человек.