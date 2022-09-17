Россияне накрыли Никопольский район "Градами" и артиллерией: в ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов", - рассказал чиновник.

Резниченко отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако есть изуродованные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.

В одном из сел Мировской громады исчезла связь. В других районах области ночью "кричала" сирена, но обошлось без атак и сейчас спокойно.