Россияне накрыли Никопольский район "Градами" и артиллерией: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты ночью 17 сентября неоднократно накрывали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Под огонь попали три громады района - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз - выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов", - рассказал чиновник.
Резниченко отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако есть изуродованные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.
В одном из сел Мировской громады исчезла связь. В других районах области ночью "кричала" сирена, но обошлось без атак и сейчас спокойно.
Напомним, россияне продолжают терять базы в Запорожской области. Под Мелитополем 17 сентября горел военный объект врага .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .