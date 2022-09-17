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Росіяни гатили по двох районам Дніпропетровської області: є постраждалий

Фото: Росіяни гатили по двох районам Дніпропетровської області: є постраждалий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 17 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Зруйновано 10 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві автівки, газопровід та лінія електропередач", - зазначив він.

За його словами, частина міста залишилась без світла, проте відповідні служби вже вирішують цю проблему.

"Надвечір був обстріл у Покровській громаді Синельниківського району. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - розповів очільник обласної ради.

Внаслідок цього обстрілу постраждав один чоловік.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом ночі 17 вересня неодноразово накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Раніше, у Дніпропетровській області чотири громади потрапили під обстріл. Внаслідок цього понівечили кілька житлових будинків і автомобілів.

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