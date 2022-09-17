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Россияне били по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 20:27
Россияне били по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший Фото: Россияне били по двум районам Днепропетровской области: есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 17 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Разрушены 10 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, два автомобиля, газопровод и линия электропередач", - отметил он.

По его словам, часть города осталась без света, однако соответствующие службы уже решают эту проблему.

"К вечеру был обстрел в Покровской общине Синельниковского района. Масштабы разрушений выясняются", - рассказал глава областного совета.

В результате этого обстрела пострадал один человек.

Напомним, что российские кафиры в течение ночи 17 сентября неоднократно накрывали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Ранее, в Днепропетровской области четыре общины попали под обстрел. В результате изуродовали несколько жилых домов и автомобилей.

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