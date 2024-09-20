Росіяни атакували ферму під Чугуєвом: поранено працівників

Російські війська обстріляли ферму у Чугуївському районі Харківської області. Є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Сьогодні вранці ворог здійснив обстріл території одного з сільськогосподарських підприємств Чугуївського району", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу, який стався близько 08:00, виникла пожежа будівлі складського приміщення.
"Поранення отримали двоє працівників: чоловіки 40-а та 34-х років. Постраждалим надана необхідна медична допомога", - зазначили в ОВА.
До гасіння пожежі залучені підрозділи ДСНС України в Харківській області.
Російські війська після вторгнення в Україну у лютому 2022 року постійно обстрілюють Харківську область. Під ударом постійно знаходиться Харків та Чугуїв.
Наприклад, у ніч проти 19 вересня Харків був атакований росіянами двічі за ніч. А в липні окупанти завдали удару по Чугуєву. Тоді згоріли 10 авто, два магазини, адмінбудівля. Поранення отримали 9 людей, зокрема підліток.
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