Россияне атаковали ферму под Чугуевом: ранены работники

Обстрелы Харьковской области

Российские войска после вторжения в Украину в феврале 2022 года постоянно обстреливают Харьковскую область. Под ударом постоянно находится Харьков и Чугуев.

Например, в ночь на 19 сентября Харьков был атакован россиянами дважды за ночь. А в июле оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Тогда сгорели 10 авто, два магазина, админздание. Ранения получили 9 людей, в том числе подросток.

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