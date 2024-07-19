Обстріл Чугуєва: кількість поранених зросла до 9, серед них - підліток (фото)
Через обстріл Чугуєва, який стався зранку 19 липня, постраждали вже 9 людей. Серед них - підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, МВС України.
"Постраждали 9 людей, з них дитина 14-річна дитина", - розповів Синєгубов.
Наслідки атаки
Унаслідок атаки повністю згоріли 10 легкових автомобілів. Пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, два магазини, адмінбудівля.
РФ вдарила "Іскандерами", дитина у тяжкому стані
Як розповіли в МВС, окупанти вдарили по Чугуєву, за попередньою інформацією, ракетами типу "Іскандер".
"Поранення отримали 9 людей, з них 14-річний хлопець. У тяжкому стані його доправили до лікарні", - додали правоохоронці.
Обстріли Чугуєва
Близько 4:00 у п'ятницю, 19 липня, росіяни двічі вдарили по житловій забудові в центрі Чугуєва Харківської області. Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих.
Зазначимо, у травні окупанти також обстріляли Чугуєв. Тоді постраждали 8 людей. А у березні окупанти атакували міський водогін у Чугуєві. Постраждали семеро людей, у тому числі 3-річна дитина.
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