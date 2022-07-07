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Россияне арестовали мэра Купянска, который перешел на их сторону, - Синегубов

Фото: мэр Купянска Геннадий Мацегора (facebook.com/kuprada)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который ранее перешел на их сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на телемарафоне.

"У нас есть информация о том, что Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашей страны, потому что они не нужны даже оккупанты", - отметил он.

В то же время, по его словам, пока нет информации, за что арестовали мэра Купянска.

Отметим, в апреле Синегубов говорил, что Мацегора вместе с семьей сбежал в Россию.

Напомним, ранее украинские правоохранители объявили Мацегоре подозрение в государственной измене за попытку создать российскую "администрацию Харьковской области".

До этого в феврале ему объявили подозрение за намерение сдать город россиянам.

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ХарьковКупянск