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Росіяни заарештували мера Куп'янська, який перейшов на їхній бік, - Синєгубов

Фото: мер Куп'янська Геннадій Мацегора (facebook.com/kuprada)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти заарештували мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який раніше перейшов на їхній бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупанти", - зазначив він.

У той же час, за його словами, поки немає інформації, за що заарештували мера Куп'янська.

Зазначимо, у квітні Синєгубов говорив, що Мацегора разом з родиною втік до Росії.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці оголосили Мацегорі підозру у державній зраді за спробу створити російську "адміністрацію Харківської області".

До цього в лютому йому оголосили підозру за намір здати місто росіянам.

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ХарківКупянск