Росіяни заарештували мера Куп'янська, який перейшов на їхній бік, - Синєгубов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.

"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупанти", - зазначив він.

У той же час, за його словами, поки немає інформації, за що заарештували мера Куп'янська.