Росіяни заарештували мера Куп'янська, який перейшов на їхній бік, - Синєгубов
Російські окупанти заарештували мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який раніше перейшов на їхній бік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова на телемарафоні.
"У нас є інформація про те, що Мацегора заарештований окупантами, перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої країни, тому що вони не потрібні навіть окупанти", - зазначив він.
У той же час, за його словами, поки немає інформації, за що заарештували мера Куп'янська.
Зазначимо, у квітні Синєгубов говорив, що Мацегора разом з родиною втік до Росії.
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці оголосили Мацегорі підозру у державній зраді за спробу створити російську "адміністрацію Харківської області".
До цього в лютому йому оголосили підозру за намір здати місто росіянам.
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