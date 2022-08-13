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Россиянам запретили посещать самое популярное поместье в Литве

Фото: россиянам запретили посещать самое популярное поместье в Литве (flickr by Vida Karvelyte)
Автор: Иван Носальский

Туристы из России больше не смогут посещать Пакруойское поместье - наиболее популярный туристический объект в Литве. Владельцы достопримечательности решили ввести соответствующий запрет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi, об этом заявил представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс.

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов. Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день", - подчеркнул Климкявичюс.

В решении владельцев поместья есть и исключения. Посетить его смогут только те граждане РФ, которые смогут доказать, что они пострадали от режима президента РФ Владимира Путина и получили вид на жительство в Евросоюзе.

Стоит заметить, что Пакруойское поместье - самое большое на территории стран Балтии. Также оно признано одним из 18 наиболее привлекательных туристических мест во всех странах Европы. Там литовцы каждый год проводят фестивали цветов и света.

Напомним, ранее стало известно, что литовские депутаты предложили лишать гражданства за поддержку вторжения России в Украину.

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