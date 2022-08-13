Росіянам заборонили відвідувати найпопулярніший маєток у Литві

"Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком і розвагами в Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають і знищують не тільки жителів України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів. Ми не хочемо, щоб росіяни насолоджувалися створеними нами цінностями, користувалися красою і дізнавалися історію, яка була в минулому і яку ми створюємо кожен день", - підкреслив Клімкявічюс.

У рішенні власників маєтку є і винятки. Відвідати його зможуть тільки ті громадяни РФ, які зможуть довести, що вони постраждали від режиму президента РФ Володимира Путіна і отримали посвідку на проживання в Євросоюзі.

Варто зауважити, що Пакруойський маєток - найбільший на території країн Балтії. Також він визнаний одним з 18 найбільш привабливих туристичних місць у всіх країнах Європи. Там литовці щороку проводять фестивалі квітів і світла.