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В Литве предложили лишать гражданства за поддержку российской агрессии

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Вильнюс, Четверг 11 августа 2022 06:34
В Литве предложили лишать гражданства за поддержку российской агрессии Фото: в Литве предложили лишать гражданства за поддержку российской агрессии (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Литовские депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас подготовили проект поправок к закону о гражданстве, который предполагает введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По информации агентства, гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, ее союзникам или другим странам.

Как отмечается, соответствующий проект в первую очередь касается тех лиц, которые поддерживают Россию на фоне военной агрессии против Украины.

"Существует шесть случаев утраты гражданства в Литве, но среди них нет такого, который создал бы механизм утраты гражданства после его приобретения в исключительном порядке, в то время как также будучи гражданином другого государства, если лицо поддерживает государства-агрессоры и тем самым представляет угрозу для Литвы, региона и для безопасности союзников", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, по информации Delfi, поводом для создания поправок стал инцидент с фигуристами Маргаритой Дробязко и Повиласом Ванагасом, которые выступили в шоу в Сочи. Участие артистов в мероприятии спровоцировало скандал в Литве и в Украине, в результате которого в Вильнюсе начали активно обсуждать возможность лишения Дробязко - переехавшей в Литву из Москвы после распада СССР - литовского гражданства.

Напомним, Латвия поддержала запрет на выдачу виз в ЕС российским гражданам. Как заявили в МИД страны, ограничения на въезд станет еще одним шагом, чтобы остановить агрессию России.

Ранее в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам.

Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.

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